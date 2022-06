Marcelo Serrado celebra trabalho com Mariana Santos: "Minha parceira"

O ator Marcelo Serrado falou sobre o novo trabalho ao lado da atriz Mariana Santos

Marcelo Serrado (55) e Mariana Santos (45) estão juntos em mais um trabalho!

Após a parceria de sucesso na novela Pega Pega, os atores agora contracenam em Cara e Coragem, a nova novela das 19h da TV Globo. No folhetim, eles interpretam Moa e Rebeca e a relação deles é bem conturbada.

No Instagram, Serrado postou uma foto com Mariana e falou sobre a estreia da personagem da amiga. "Rebeca já chegou chegando de volta na vida do Moa! Mais um trabalho ao lado da minha parceira @amarianasantos", celebrou o artista.

Grandes embates

Em coletiva da novela, Serrado contou para a CARAS Digital como foi trabalhar novamente com Mariana e falou sobre os personagens dele. Na trama, Rebeca trocou Moa para se casar com o melhor amigo dele.

"Nessa novela, ela é minha ex-mulher, ela é mãe do meu filho que casou com meu melhor amigo e nossas cenas são cenas dolorosas, cenas de embates, acho que o público pode esperar grandes embates, grande brigas, grandes discussões e eu acho que é esse caminho", adiantou ele.

