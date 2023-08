Mariana Rios surge deslumbrante após mergulho na Itália

Após fim de reality na Record, Mariana Rios surge arrasadora em praia da Itália

A apresentadora Mariana Rios está curtindo suas férias após o fim do reality show da Record TV, A Grande Conquista. Nesta terça-feira, 01, a famosa compartilhou fotos se refrescando em uma praia na Itália e roubou a cena com sua beleza.

Deslumbrante e cheia de classe, a ex-atriz global chamou a atenção ao aparecer plena mergulhando nas águas cristalinas do local. Vestindo um biquíni estiloso, de cor nude, ela não passou despercebida na paisagem paradisíaca.

"Sob o sol da Sardenha", escreveu Mariana Rios revelando o lugar escolhido para descansar após uma rotina intensa comandando o reality diferenciado da Record TV.

Ainda nas últimas semanas, a artista rebateu acusações de ter usado photoshop em fotos de barriga de fora. “Vou usar a discussão totalmente superficial e de uma certa forma 'boba' sobre a foto acima, para fazer uma analogia. Vivemos uma época onde temos a necessidade de apontar as fraquezas do outro, evitando assim olhar para nossas próprias”, começou a apresentadora.

“Aprendi desde cedo em casa: Se não tenho nada a acrescentar sobre o outro, prefiro me calar. Nesse caso era só dar um zoom na foto. O que me preocupa é a quantidade de vezes em que julgamos, maltratamos e condenamos em casos sérios”, continuou Mariana.

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Riosfez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.