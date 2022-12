Mariana Rios 'se embrulha' para presente em look extravagante e atiça fãs

Mariana Rios escolhe look inusitado e fãs babam com sua beleza

Mariana Rios (37) usou seu perfil no Instagram nesta quinta-feira, 01, para compartilhar fotos estonteantes. Nelas, ela aparece com um vestido tomara que caia amarelo, com um enorme laço.

Com uma megaprodução de cabelo e maquiagem, ela brincou com o fato do detalhe do laço chamar atenção no vestido. "Para presente", escreveu ela na legenda da publicação.

Logo, os fãs da atriz a encheram de elogios: "Perfeita demais", disse uma. "Maravilhosa", escreveu outra. "Um presente desses", se derreteu um terceiro.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana Rios diz ter sofrido xenofobia na carreira: ''Perdi muitos papéis por conta do meu sotaque''

Mariana Rios foi a convidada da vez para participar do podcast Sala de Espera, comandado por Daniel Dziabas e Yan Acioli. A artista multifacetada, queridinha entre os brasileiros, participou de um episódio repleto de aprendizados e trocas sinceras sobre carreira, positividade, moda e beleza.

Atriz, cantora, apresentadora e autora, contou sobre sua ambição e foco durante a vida: “Se você não sabe o que você quer, você não sabe qual caminho traçar, por onde percorrer e nem onde você vai chegar. Então eu tracei esse caminho, trilhei esse caminho desde muito nova. Eu sempre soube o que eu queria e o que eu quero até hoje. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um objetivo, todas as dificuldades que eu passei no Rio, eu estava completamente abraçada ao meu objetivo e nada daquilo que estava acontecendo no entorno ia tirar o meu foco. E quando eu consegui dar o meu primeiro passo, que foi entrar para a televisão, - ter a oportunidade depois de 4 anos morando no Rio, ralando e lutando muito, levando muito não, passando por muita coisa e tendo muita dificuldade-, quando eu tive essa chance, essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes... Então é saber o que você quer se não você se perde no caminho.”, disse durante a entrevista.