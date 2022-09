Mariana Rios diz ter sofrido xenofobia na carreira: ''Perdi muitos papéis por conta do meu sotaque''

Atriz e apresentadora Mariana Rios fala sobre positividade, beleza e carreira em episódio especial do podcast 'Sala de Espera'

CARAS Digital Publicado em 09/09/2022, às 14h35

Nesta semana, Mariana Rios foi a convidada da vez para participar do podcast Sala de Espera, comandado por Daniel Dziabas e Yan Acioli. A artista multifacetada, queridinha entre os brasileiros, participou de um episódio repleto de aprendizados e trocas sinceras sobre carreira, positividade, moda e beleza.

Atriz, cantora, apresentadora e autora, contou sobre sua ambição e foco durante a vida: “Se você não sabe o que você quer, você não sabe qual caminho traçar, por onde percorrer e nem onde você vai chegar. Então eu tracei esse caminho, trilhei esse caminho desde muito nova. Eu sempre soube o que eu queria e o que eu quero até hoje. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, eu tinha um objetivo, todas as dificuldades que eu passei no Rio, eu estava completamente abraçada ao meu objetivo e nada daquilo que estava acontecendo no entorno ia tirar o meu foco. E quando eu consegui dar o meu primeiro passo, que foi entrar para a televisão, - ter a oportunidade depois de 4 anos morando no Rio, ralando e lutando muito, levando muito não, passando por muita coisa e tendo muita dificuldade-, quando eu tive essa chance, essa oportunidade, eu agarrei com unhas e dentes... Então é saber o que você quer se não você se perde no caminho.”, disse durante a entrevista.

A cantora falou também sobre como seu sotaque foi um empecilho em alguns momentos durante a vida: "Eu já perdi muitos papéis por conta do meu sotaque, só que assim realmente é um esforço maior você tirar o sotaque. Você tem que decorar o texto, você tem que pensar na cena, você tem que pensar em tal frase, você tem que escutar o seu parceiro na cena e você tem que pensar em ser natural e que você não pode falar do jeito que você fala... Então, eu entendo você ter que neutralizar quando o seu personagem é de um estado e você é de outro... Mas tem algumas situações e personagens que eu perdi que eu poderia sim ter usado meu sotaque.”, ressaltou.

Sobre momentos difíceis, a artista explicou como lida com suas questões difíceis e a busca pela felicidade: “Eu acho que todos nós passamos por questões o tempo todo, sempre tem a pedrinha no sapato. A gente sempre tem um lugar que quer chegar, algo que a gente quer alcançar, algo que a gente quer conquistar e um problema a ser resolvido... A vida nunca vai ser um mar de rosas, mas a felicidade está em pontos específicos, momentos... A felicidade é um estado de espírito, esteja feliz hoje, porque não é a busca da felicidade, é a busca por momentos de alegria, de prazer.”, disse.

Mariana contou ainda sobre sua relação com procedimentos estéticos e beleza: “Eu acho que eu estou na minha melhor fase, eu me olho no espelho e gosto do que eu vejo... Eu sempre tive o prazer de falar: ‘Eu não faço nada no meu rosto’, e quando eu senti a diferença em fazer e a naturalidade que ficou e como eu fiquei mais descansada, - parece que o meu rosto descansou-, eu comecei a falar que eu estava fazendo, porque não foi mais um problema para mim.”, ressaltou.