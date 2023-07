Mariana Goldfarb ostenta beleza natural em cenário paradisíaco: "Absurdamente maravilhosa"

A influenciadora digital Mariana Goldfarb ganhou elogios ao postar algumas fotos durante sua viagem

A modelo e influenciadora digital Mariana Goldfarb elevou a temperatura das redes sociais na tarde desta segunda-feira, 17, ao compartilhar uma sequência de fotos em que aparece esbanjando beleza enquanto curte sua viagem de férias.

Solteira desde o fim de seu casamento com o ator Cauã Reymond, a famosa está aproveitando alguns dias em Mallorca, na Espanha, e chamou a atenção ao exibir seu corpaço enquanto se diverte em uma praia, usando um biquíni fininho preto.

Em um dos registros, Goldfarb surge fazendo topless, cobrindo os seios com um dos braços. Ao publicar as fotos no feed do Instagram, ela brincou sobre 'pedir a atenção' dos seguidores. "Como fala biscoito em espanhol?", perguntou a influencer na legenda da publicação.

Os internautas encheram a publicação de elogios. "Você é um absurdo de linda", disse a cantora Gabi Melim. "Nossa, que mulher linda. E que lugar lindo", escreveu outra. "Se tem algum defeito, não encontrei", brincou uma fã. "Que mulher absurdamente maravilhosa", afirmou mais uma.

Confira as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Goldfarb abre o coração sobre pressão estética

Recentemente, Mariana Goldfarb decidiu usar suas redes sociais para desabafar sobre a pressão estética. A musa relembrou que luta contra a anorexia e contou acreditar que precisa trabalhar todos os dias consigo mesma sobre as cobranças que faz em relação ao seu corpo.

"Eu me cobro demais. Estou me preocupando, sim, com minha imagem, meu corpo, se engordei ou não. Isso é uma prisão para nós mulheres. Às vezes eu acho que não participo mais desse cenário, que não estou mais inserida nisso, que me desvinculei e não pertenço mais a esse mundo que se preocupa, mas me preocupo. Cada vez menos, até porque eu tive uma anorexia, mas estaria sendo extremamente hipócrita se falasse que não", começou a modelo.

"Eu pertenço, com consciência, trabalhando isso na minha análise, mas a pressão estética implementada pela sociedade é tão forte que sinto que preciso lutar contra isso diariamente. Por mais que eu lute contra e esteja muito melhor, ainda busco a aprovação dos outros referente ao meu corpo. Isso é sério, isso é grave...", desabafou ela em outro trecho.