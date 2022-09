Mariana Goldfarb exibe sobrancelhas bagunçadas: ''O povo que falou tanto, agora quer fazer igual''

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, posa com sobrancelhas estilosas e brinca com indireta para os haters de plantão

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 12h02

Dona de uma beleza estonteante, Mariana Goldfarb (32) costuma compartilhar dicas de beleza e autocuidado com seus seguidores na web!

Dessa vez, a modelo, que é esposa do galã Cauã Reymond (42), compartilhou um clique com destaque para suas sobrancelhas. Na imagem em seu perfil no Instagram, a influenciadora digital surgiu toda produzida com maquiagem leve, dando um zoom em seu rosto.

Mostrando a beleza natural e esbanjando estilo, a musa adotou as sobrancelhas mais bagunçadinhas e aproveitou para alfinetar as pessoas que criticavam sua aparência.

"Oi, minha tribo. O povo que falou tanto da minha sobrancelha agora quer fazer igual, quis colocar bem de pertinho pra não perderem nenhum detalhe kkkkkkk", escreveu Mariana Goldfarb ao legendar a publicação.

Os fãs recordaram que Mari foi alvo de críticas pelas sobrancelhas por fazer. "Eu lembro que enchiam o seu saco e hoje é tendência, estão mordendo a língua", disse uma internauta. "Hahaha verdade... sempre linda e original", destacou outra. "Ave Maria do perpétuo! Eu falo que essa mulher é surreal", babou uma terceira. "Affffff, que maravilhosamente linda, sempre", elogiou mais uma.

Confira as sobrancelhas estilosas de Mariana Goldfarb:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Nua, Mariana Goldfarb renova as energias em banho de rio

Além de mostrar sua beleza na web, Mariana Goldfarb costuma compartilhar com os fãs momentos de sua conexão com a natureza! Recentemente, ela publicou em seu feed no Instagram um lindo vídeo em que aparece em meio à floresta, tomando um banho de rio. A gata, que recentemente curtiu viagem para a Amazônia, surgiu completamente nua ao se refrescar e mergulhar na água. "Amor é a ponte entre você e tudo mais", escreveu Mariana.

