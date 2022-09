Nua, Mariana Goldfarb renova as energias em banho de rio: ''Sereia de água doce''

Modelo Mariana Goldfarb compartilha vídeo tomando banho de rio completamente nua durante viagem à Amazônia

CARAS Digital Publicado em 13/09/2022, às 10h55

Além de mostrar sua beleza na web, a modelo Mariana Goldfarb (32) costuma compartilhar com os fãs momentos de sua conexão com a natureza!

Nesta terça-feira, 13, a esposa do ator Cauã Reymond (42) publicou em seu feed no Instagram um lindo vídeo em que aparece em meio à floresta, tomando um banho de rio. A gata, que recentemente curtiu viagem para a Amazônia, surgiu completamente nua ao se refrescar e mergulhar na água.

"Amor é a ponte entre você e tudo mais", escreveu Mariana Goldfarb ao legendar a postagem.

Os seguidores, claro, babaram mais uma vez pela beleza de Mari. "Sereia de água doce", disse um. "Deusa", exaltou outra. "Juma!!!", comparou uma terceira internauta com a personagem de Alanis Guillen (24) no remake de Pantanal. "Que energia esse vídeo", destacou mais uma.

Confira Mariana Goldfarb em banho de rio:

Mariana Goldfarb mostra antes e depois de treino com famosas

Recentemente, Mariana Goldfarb iniciou o dia com muita disposição, fazendo um treino pesado ao lado de suas amigas famosas, Camila Queiroz e Yanna Lavigne. Nas imagens, a influenciadora apareceu usando um top branco e um shortinho fitness rosa, ostentando a barriga chapada e as pernas torneadas. No registro, com trilha sonora de Luísa Sonza, o trio aparece recebendo ajuda de personal trainer em série de atividades, e na sequência, se divertindo juntas dançando.

