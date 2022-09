Mariana Goldfarb mostra antes e depois de treino pesado com Camila Queiroz e Yanna Lavigne

De shortinho, Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond treina ao lado das atrizes Camila Queiroz e Yanna Lavigne

CARAS Digital Publicado em 01/09/2022, às 13h36 - Atualizado às 14h06

Dona de curvas esculturais, a modelo Mariana Goldfarb (32) iniciou o dia com muita disposição e em boa companhia no treino desta quinta-feira, 01!

A esposa do ator Cauã Reymond (42) compartilhou um vídeo dos exercícios pesados ao lado das amigas Camila Queiroz (29) e Yanna Lavigne (32). Nas imagens, a influenciadora apareceu usando um top branco e um shortinho fitness rosa, ostentando a barrigada chapada e as pernas torneadas.

No registro, com trilha sonora de Luísa Sonza, o trio aparece recebendo ajuda de personal trainer em série de atividades, e na sequência, se divertindo juntas dançando.

"Existe uma Mariana pré treino e outra completamente diferente pós-treino. E eu prefiro a do pós", escreveu Mariana ao legendar o post.

A musa recebeu elogios de famosos e anônimos nos comentários. "Ela quer acabar de 5 em 5 min, mas faz", disse Yanna. "Linda pre e pós treino", exaltou Ivete Sangalo.

Mariana Goldfarb exibe treino ao lado de Camila Queiroz e Yanna Lavigne:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb diverte a web ao posar com a caçula de Yanna Lavigne

Mariana Goldfarb encheu seu feed de amor ao compartilhar encontro especial com a amiga Yanna Lavigne. Na quarta-feira, 31, a influenciadora digital postou série de fotos fofíssimas e engraçadas com a pequena Amélia, de apenas 6 meses, caçula de Yanna com Bruno Gissoni (35), em um restaurante à beira-mar no Rio de Janeiro. Mari surgiu com a bebê no colo e se derreteu: "Eu duvido você conseguir escolher a favorita. Todos os dias eu agradeço as irmãs que a vida me deu", declarou ela.

