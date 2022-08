Mariana Goldfarb diverte web ao mostrar careta da caçula de Yanna Lavigne: ''Que delícia de neném''

Modelo Mariana Goldfarb registra encontro com a amiga Yanna Lavigne e a filha caçula da atriz, Amélia, de 7 meses

CARAS Digital Publicado em 31/08/2022, às 13h47

A esposa do ator Cauã Reymond (42), a modelo Mariana Goldfarb (32) encheu seu feed de amor ao compartilhar encontro especial com a amiga Yanna Lavigne (32)!

Nesta quarta-feira, 31, a influenciadora digital postou série de fotos fofíssimas e engraçadas com a pequena Amélia, de apenas 6 meses, caçula de Yanna com Bruno Gissoni (35), em um restaurante à beira-mar no Rio de Janeiro.

Nas imagens, Mari surgiu brincando com o rostinho da bebê, que esbanjou fofura ao posar no colo da estudante de nutrição, e se derreteu pela garotinha. Em um dos cliques, a modelo apareceu coladinha com a atriz e agradeceu pela amizade.

"Eu duvido você conseguir escolher a favorita. Todos os dias eu agradeço as irmãs que a vida me deu", escreveu Mariana Goldfarb na legenda postagem.

"A SEGUNDA. Eu amo essa criança", babou Giovanna Lancellotti nos comentários. "Que amor", "Ô genteeee, que delícia de neném, bonecaaaaaaaa", "Benza Deus", "A segundaaaa", "Que trem mais fofo", elogiaram os seguidores.

Vale lembrar que Yanna e Bruno também são pais de Madalena, de 5 anos. Recentemente, a mamãe coruja curtiu dia de praia com as herdeiras.

Mariana Goldfarb encanta ao posar com caçula de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni:

Ver essa foto no Instagram A post shared by Mariana Goldfarb (@marianagoldfarb)

Mariana Goldfarb esbanja corpaço em dia na cachoeira

Mariana Goldfarb exibiu um passeio em meio à natureza em que aparece se refrescando em cachoeira paradisíaca. A modelo aproveitou a ocasião para fazer algumas fotos arrasadoras, exibindo seu corpão escultural. Nas imagens, a famosa aparece de costas, admirando a paisagem, enquanto usava um biquíni mínimo que realçava toda a sua beleza. "Tudo bem você ir, só não esqueça de voltar pra sua casa. Pro seu centro. Pro que importa", refletiu ela.

