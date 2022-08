De biquíni sem alça, Yanna Lavigne curte praia com as filhas no Rio

Yanna Lavigne aproveitou o sol no Rio de Janeiro para curtir a praia na companhia das filhas, Madalena e Amélia

CARAS Digital Publicado em 27/08/2022, às 16h03

O sol resolveu dar as caras no Rio de Janeiro e Yanna Lavigne (32) aproveitou o clima quente para levar as filhas, Madalena (4) e Amélia (6 meses), para praia. A atriz e as herdeiras foram fotografadas curtindo o dia juntinhas.

Para este sábado, 27, a artista escolheu a Barra da Tijuca para se divertir com as pequenas. Na ocasião, ela elegeu um biquíni tomara que caia verde musgo, e na parte de baixo, ela apostou em uma estampa animal print fio dental.

Na companhia de amigas, Yanna renovou o bronzeado e brincou com a filha mais velha e aproveitou o grude com a caçula. As meninas são fruto do relacionamento da famosa com o ator Bruno Gissoni.

Recentemente, Yanna Lavigne divertiu e encantou os seguidores nesta sexta-feira, 26, com um vídeo para lá de fofo da filha caçula, Amélia. Falando sobre maternidade real, a atriz derreteu o coração da web com a beleza da herdeira.

Agnews

Agnews

Agnews

BRUNO GISSONI CURTE PASSEIO NO PARQUE COM A FAMÍLIA

Bruno Gissoni (35) decidiu aproveitar o dia coladinho com sua família, aproveitando um passeio em um parque de São Paulo. O ator, é claro, fez questão de registrar o momento e publicou em suas redes sociais uma foto especial onde ele aparece abraçado com a esposa, Yanna Lavigne (32), enquanto segurava a filha mais velha, Madalena (4), no colo e a caçula, Amélia (6 meses), descansava em seu carrinho.

