Filha de Yanna Lavigne e Bruno Gissoni explode o fofurômetro em vídeo sobre maternidade

A mamãe Yanna Lavigne compartilhou um vídeo fofíssimo da caçula, Amélia, e comentou sobre maternidade real

Yanna Lavigne (32) divertiu e encantou os seguidores nesta sexta-feira, 26, com um vídeo para lá de fofo da filha caçula, Amélia (6 meses). Falando sobre maternidade real, a atriz derreteu o coração da web com a beleza da herdeira.

A mamãe publicou o vídeo com um áudio de uma 'paródia' da música Falta Você, de Thiaguinho. "Chora por tudo, me deixa cansada, me dá trabalho, suja minha casa. Essa é você, mas eu amo você", brincam no áudio.

Na legenda da publicação, Yanna escreveu: "Realidade nua e crua. Bom dia". E claro que os admiradores deixaram muitos comentários na publicação.

"AHAHAHAHAHA amei a versão!!!! que coisa mais gostosa meu Deus!!!!", disse Benedita Casé; "Que coisinha mais linda", declarou uma internauta; "Como resistir a uma coisinha linda dessa", disparou outra; "Tão lindaa... Pode sujar tudo.. Mamãe limpa!", brincou uma terceira.

YANNA LAVINGE ANUNCIA VOLTA DA VIAGEM DE KOMBI COM A FAMÍLIA

A atriz Yanna Lavigne usou suas redes sociais para anunciar a volta de uma experiência única na companhia da família: viajar a bordo de uma kombi! A artista contou que o projeto está voltando com tudo, desta vez, a herdeira caçula, Amélia, que tem apenas 6 meses, vai acompanhar a mamãe, o pai Bruno Gissoni (35), e a irmã mais velha, Madalena, de 5 anos, pelo Brasil.

