Mariana Goldfarb esbanja corpão ao surgir curtindo cachoeira com biquíni mínimo: ''Maravilhosa!''

Mariana Goldfarb deixou seus seguidores babando ao exibir o seu corpão usando um biquíni mínimo durante um banho de cachoeira

Nesta terça-feira, 30, Mariana Goldfarb (32) decidiu usar suas redes sociais para exibir um passeio que para uma cachoeira paradisíaca. A modelo aproveitou a ocasião para fazer algumas fotos arrasadoras, onde aparece exibindo seu corpão escultural, enquanto curtia a natureza.

Nas imagens, a artista aparece de costas, admirando a paisagem, enquanto usava um biquíni mínimo que realçava toda a sua beleza. Na legenda, ela escreveu: "Tudo bem você ir, só não esqueça de voltar pra sua casa. Pro seu centro. Pro que importa".

Rapidamente, os seguidores da artista passaram a comentar no post: "Maravilhosa!", disse um. "Que linda! Que paraíso!", escreveu outro. "Amei a foto!", falou um terceiro.

Cauã Reymond (42), marido de Mariana, também não se conteve e escreveu nos comentários apenas um emoji de coração, mostrando o seu amor pela esposa.

Confira as fotos de Mariana Goldfarb usando um biquíni mínimo durante um banho de cachoeira:

Mariana Goldfarb aposta em vestido luxuoso para evento com Cauã Reymond

Recentemente, Mariana Goldfarb exibiu toda a sua beleza na web ao exibir o look que escolheu para ir a um evento ao lado do marido, Cauã Reymond. Para a ocasião ela escolheu um vestido midi de veludo luxuoso, com mangas longas, da marca Philosophy - Di Lorenzo Serafini.

