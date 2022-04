Mariana Goldfarb aproveita dia de beleza só de biquíni e brinca: ''CarnaCasa''

Day off!

Nada de folia! Apresentadora Mariana Goldfarb exibe bronzeado dourado em clique de biquíni e máscara facial

Redação Publicado em 25/04/2022, às 10h32

A apresentadora Mariana Godfarb (32) deixou a folia de lado no último domingo, 24, e aproveitou o último dia do feriado para cuidar do corpo e da mente.

Nas redes sociais, a modelo compartilhou detalhes do seu dia off, em que aparece de biquíni e com máscara de tratamento facial para cuidar da saúde da pele.

Nas fotos, a loira aparece tirando selfies no espelho e em um local repleto de natureza: "CarnaCasa", brincou ela.

Os admiradores, é claro, não perderam ao soltarem comentários sobre a beleza da influenciadora: "Linda até de máscara", dispararam. "Esse é o seu segredo de beleza?", questionaram.

Ainda nos últimos dias, ela marcou presença na Marquês de Sapucaí para assistir aos desfiles de Carnaval do Rio de Janeiro sem a companhia do marido, o ator Cauã Reymond(42).

