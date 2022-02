Cauã Reymond aproveita praia em Portugal e web reage: ''Carrega toda a beleza do mundo''

Durante viagem por Portugal, Cauã Reymond aproveita tempo livre na praia e arranca suspiros dos fãs

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h42

Nesta sexta-feira, 25, Cauã Reymond (41) deixou seus seguidores maravilhados ao compartilhar um registro de seu tempo livre em Portugal.

Passando alguns dias no país para cumprir agenda de entrevistas, o cantor arrancou suspiros com sua beleza ao aparecer numa praia do litoral português.

“Esperando o trabalho começar…”, escreveu ele na legenda da publicação em que aparece andando na areia durante o pôr do Sol.

Pelos comentários, os fãs foram à loucura. “Lindo demais”, disse um. “Carrega toda a beleza do mundo”, declarou outro. “Perfeito é pouco”, disparou mais um.

O protagonista de Um Lugar Ao Sol está aproveitando muito bem acompanhado da esposa, Mariana Goldfarb (31), que também tem mostrado um pouco da viagem com o amado.