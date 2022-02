Christian revela para Bárbara que não é o Renato em 'Um Lugar ao Sol'

No hospital, Christian revela para Bárbara que não é o Renato na novela 'Um Lugar ao Sol'

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 11h25

Finalmente a principal confissão da história da novela Um Lugar ao Sol vai acontecer na obra escrita por Lícia Manzo.

Nos próximos capítulos da trama das 21 horas, o empresário Christian/Renato (Cauã Reymond) fará a sua grande revelação para Bárbara (Alinne Moraes).

Em recuperação no hospital após levar uma facada no folhetim da TV Globo, o protagonista abrirá o jogo com a ex-esposa durante um momento de inconsciência.

Forte anestesia

"Não sou o Renato!!!", admitirá ele, ainda sob efeito de anestesia, deixando Bárbara preocupada e sem acreditar na novela das nove que entrou em sua reta final na telinha.