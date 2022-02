De cropped e saia justinhos, Mariana Goldfarb deixa curvas perfeitas em evidência e Cauã Reymond baba: ''Gata''

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, postou série de registros com look coladinho ao corpo e recebeu chuva de elogios

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 10h16

A modelo Mariana Goldfarb (31) chama atenção nas redes sociais pela beleza!

Desta vez, a influenciadora digital foi elogiada pelos fãs ao compartilhar sequência de registros de um ensaio fotográfico, e recebeu comentário até do maridão, Cauã Reymond (41), no post.

A estudante de nutrição surgiu produzida nas imagens, publicadas em seu feed no Instagram e feitas pelo fotógrafo Pedro Gomes. Usando conjuntinho de cropped de manga comprida e saia laranja justinhos ao corpo, ela deixou a web babando com suas curvas esculturais que foram destacadas no look.

"Ia postar só mais tarde, mas…", escreveu Mariana Goldfarb na legenda da publicação.

"Gataaaaa", se derreteu o ator, galã da novela das nove, Um Lugar Ao Sol. "Deusa", exaltou uma fã. "Se isso não é um close certo eu não sei o que é um", brincou outra. "Ela sabe ser linda!", disse mais uma admiradora.

Mariana Goldfarb curte noitada e brinca sobre ressaca

Aproveitando férias em Portugal com o marido, Cauã Reymond, Mariana Goldfarb acabou passando dos limites em noitada em Lisboa e brincou sobre a ressaca que estava sentindo no dia seguinte. "O mal do jovem é pensar que pode beber um tanto, dormir tarde e acordar no dia seguinte pleno. Estou plena? Não, estou aqui deitada no sofá", disse ela, bem humorada. "Passou dos 30, acabou a brincadeira", acrescentou.

Confira os cliques de Mariana Goldfarb: