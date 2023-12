Mari Palma dá repaginada no visual e surge loiríssima pela primeira vez

Apresentadora da CNN, Mari Palma passou por transformação radical no visual e apareceu loiríssima nas redes sociais; veja o resultado

A apresentadora Mari Palma surpreendeu seus seguidores na última segunda-feira, 12. A comandante do ‘CNNPop’ na CNN Brasil decidiu renovar completamente o visual e passou por uma transformação e tanto! Ela deixou os fios castanhos e longos para trás e surgiu com o cabelo curto e loiríssimo em vídeos compartilhados nas redes sociais.

Nos stories de seu perfil oficial no Instagram, Mari dividiu detalhes de sua mudança ao posar com o cabelo super loiro e bem curtinho: “Lembra que falei esses dias sobre como a gente se vê? Hoje foi um dia de me descobrir uma mulher diferente e abrir o peito para uma nova fase”, a jornalista celebrou a mudança. Vale mencionar que ela já tinha iluminado os fios de forma discreta anteriormente.

Na sequência, Mari, que costumava manter os fios castanhos longos e lisos como marca registrada, apareceu em seu carro posando com o cabelo novo na altura dos ombros e com o tom renovado: “Olha isso! Eu nunca tive o cabelo desse jeito, dessa cor e também nunca tive o cabelo tão curto assim”, disse a jornalista, que ganhou notoriedade no 'G1 em 1 minuto' na Globo.

“Para mim, isso é uma mudança absurda, eu estava morrendo de medo porque mudar assusta, mas o senhor Will, que está aqui do meu lado, me incentivou muito”, Mari agradeceu o apoio de seu amigo e assessor, Will Lopes: “Faz todo sentido para esse momento da minha vida”, a jornalista celebrou as recentes transformações em sua jornada profissional e pessoal.

Vale lembrar que este foi um ano de muitas mudanças para a comunicadora da CNN, que colocou um ponto final na união com o jornalista Phelipe Siani, após cinco meses de casamento. Aparentemente solteira, desde o fim do relacionamento, ela revelou que mantém uma boa relação com o ex e que eles seguem trabalhando juntos.

Em entrevista para a Revista CARAS, Mari abriu as portas de sua casa, e também de seu coração sobre a amizade após a separação: “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, afirma ela.

