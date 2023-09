Mari Palma faz três tatuagens de uma vez: ''Um dia rabiscando''

Jornalista Mari Palma faz mais de uma tatuagem e surge radiante com os novos desenhos pelo corpo

A jornalista Mari Palma, da CNN Brasil e que ficou conhecida pelo G1 em 1 Minuto, da Globo, surpreendeu nesta sexta-feira, 15, ao mostrar suas novas tatuagens. Corajosa, a apresentadora resolveu fazer três novos desenhos em seu corpo.

Em sua rede social, a comunicadora revelou em alguns cliques que fez uma onça de tamanho médio na lateral da barriga, palavras dizendo "Girl Power" e uma espécie de câmera na região do braço.

"Nada como um dia rabiscando pra me deixar felizinha assim", contou Mari Palma ao exibir as novidades pelo seu corpo. Nos comentários, os fãs ficaram chocados. "Mulher", exclamaram. "Que linda ficou", aprovaram outros.

Aparentemente solteira, desde o fim de seu casamento com o jornalista Phelipe Siani, Mari Palma comentou sobre a relação com o ex em uma entrevista para a Revista CARAS. “Antes de tudo, somos muito amigos. As pessoas seguem procurando um motivo, mas a verdade é que a gente se redescobriu na relação. Para nós, faz mais sentido seguir separado e não há tensão em cima disso”, afirma ela.

Mari Palma revela como foi a divisão de bens com Phelipe Siani

Mari Palma revelou como dividiu os bens e a guarda do pet com o também jornalista Phelipe Siani. Em entrevista ao Bagaceira Chique, a ex-global contou como ficaram as coisas que compraram juntos durante o relacionamento que mantiveram por seis anos.

Após cinco meses de casados, os comunicadores surpreenderam ao contarem que deram um fim na história de amor. Na rede social, eles sempre compartilhavam os momentos apaixonados e exibiram detalhes de quando montaram a casa que morariam. Com o fim, muita gente estranhou que Mari continuou na residência e aí que surgiram alguns ataques.

"E aí tem muita gente achando que eu tomei a casa dele. A gente está se acertando, dividindo, eu vou comprar a parte dele. Está tudo certo. As pessoas criam uma coisa 'nossa, ela é uma filha da mãe porque ela pegou a casa dele e tal'. Calma, tá tudo bem. E isso é muito pessoal, não é como se a gente tivesse que explicar isso para as pessoas", esclareceu ela.