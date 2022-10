Mari Gonzalez arrasa em look chique all black para Prêmio Multishow

Influenciadora Mari Gonzalez arranca elogios ao aparecer de terno e sutiã

CARAS Digital Publicado em 18/10/2022, às 22h21

Nesta terça-feira, 18, a influenciadora Mari Gonzalez (28) excedeu os limites da beleza ao aparecer com look all black para participar do Prêmio Multishow. A ex-BBB deixou seus fãs sem ar com a publicação em suas redes sociais.

“Chegando”, disse Mari na legenda da publicação em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, ela aparece usando um terno todo preto, com blazer e calça. Por baixo, ela apostou apenas em um sutiã. Com unhas combinando com o outfit, a influenciadora deixou seus seguidores descontrolados com tanta beleza.

“Tá linda demais meu amor”, comentou seu noivo e ex-BBB Jonas Sulzbach. “Deusa”, “Gata”, “Amassa”, “Perfeita”, são alguns dos outros milhares de comentários que podem ser vistos na publicação. Além das milhares de carinhas de apaixonado e corações.

Veja a publicação de Mari Gonzalez:

