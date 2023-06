Mari Bridi impressiona com look revelador para curtir noitada: "Maravilhosa"

Ex de Rafael Cardoso, Mari Bridi coloca corpão sequinho para jogo e atiça seguidores ao posar com look ousado

A atriz e influenciadora digital Mari Bridi apostou em um look ousado para curtir uma noitada no Rio de Janeiro no último sábado, 26. A ex-esposa do ator Rafael Cardoso, de quem se divorciou no final do ano passado, colocou o corpão sequinho para jogo e atiçou os fãs ao sair com um top fora do comum.

Em seu perfil oficial do Instagram, Mari publicou uma foto em que aparece posando de corpo inteiro na frente do espelho. O modelito escolhido para a noite carioca chamou a atenção dos seguidores, já que ela elegeu uma calça de cintura baixa de couro bem apertada e um top curtíssimo que deixou seu abdômen à mostra

Na legenda, a filha da jornalista Sonia Bridi contou a programação para o seu final de semana: “Espelho cheio de poeira, cama bagunçada…. Mas o look tá pronto pra um sábado cheio de @tiagoiorc”, escreveu a loira. Nos comentários, os fãs contaram que não conseguiram focar na bagunça, e sim no show de beleza de Mari.

“Gente, estou apaixonada por ela! Muito humilde e linda, claro”, disparou uma admiradora da atriz. “Quem repara em espelho e cama com toda essa beleza?”, escreveu mais uma. “Tá botando para quebrar, adorando!”, comentou outra. “Mari tu é linda demais, mas essa loirice te fez ainda mais maravilhosa!”, mais uma elogiou o cabelo da artista.

Vale lembrar que Mari Bridi já atuou em novelas adolescentes, como ‘Malhação’ na Globo, e ‘Floribella’, na Band. Atualmente, ela produz conteúdo para suas redes sociais sobre liberdade feminina e maternidade de seus dois filhos, Aurora e Valentim, fruto do antigo relacionamento com Rafael Cardoso.

