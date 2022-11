Marco Pigossi leva fãs à loucura ao surgir sem camisa: "Passando mal"

O ator Marco Pigossi elevou a temperatura das redes sociais ao surgir sem camisa

CARAS Digital Publicado em 07/11/2022, às 21h36

Marco Pigossi (33) deixou os seguidores babando nesta segunda-feira, 7, ao compartilhar uma foto em que aparece sem camisa.

Na imagem publicada no feed do Instagram, o ator surgiu sorridente enquanto se refresca em meio à natureza, e brincou sobre usar o registro para 'biscoitar' na web. O termo é usado quando uma pessoa quer chamar atenção e ganhar elogios.

"Renovando as energias e pedindo biscoito, tudo ao mesmo tempo", escreveu Pigossi na legenda da publicação.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Gato", disse uma seguidora. "Por favor, avise antes de postar esse tipo de foto. Precisamos acalmar o coração. Divino", escreveu outra. "Meu Deus, é muito lindo", comento uma fã. "Passando mal", brincou mais uma.

Confira a foto de Marco Pigossi sem camisa:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marco Pigossi (@marcopigossi)

Medo de se assumir homossexual

Marco Pigossi confessou que tinha medo de se assumir homossexual. Ele falou publicamente sobre o assunto apenas no ano passado. "Me descobri gay muito cedo e veio uma fama muito grande para mim também, né? Tinha o peso da coisa do armário. E tinha a coisa do galã. Então, sair do armário, para mim, não era para minha mãe e para os meus amigos. Era pra milhões e milhões de pessoas", explicou ele em entrevista ao podcast Calcinha Larga.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!