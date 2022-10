Marco Pigossi revela sobre medo de se assumir homossexual

Ator Marco Pigossi se assumiu em 2021 e hoje namora diretor italiano

CARAS Digital Publicado em 05/10/2022, às 17h12

Marco Pigossi (33) contou durante entrevista que tinha medo de se assumir homossexual. O protagonista da produção da Netflix, “Cidade Invisível”, veio a público revelar sua sexualidade apenas no ano passado, e falou sobre o processo e sobre seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani (41).

“Me descobri gay muito cedo e veio uma fama muito grande para mim também, né? Tinha o peso da coisa do armário. E tinha a coisa do galã. Então, sair do armário, para mim, não era para minha mãe e para os meus amigos. Era pra milhões e milhões de pessoas”, contou em entrevista para o podcast Calcinha Larga.

Ele também revela que tinha medo do que ia acontecer com sua carreira na TV e sobre os privilégios de quando as pessoas não sabiam que ele era gay. “Não é que ‘ai, vou sair do armário mas ali no meu escritório de advocacia ninguém sabe’, entende? Era uma coisa que era nacional”.

“Eu nunca vou conseguir sentir o que a Erika [Hilton, deputada trans] sentiu. Cada um tem o seu processo nesse lugar. Sempre usufruí desse ‘privilégio do armário’”, revelou.

Marco Pigossi ainda brincou sobre seu primeiro encontro com seu namorado, o diretor italiano Marco Calvani. Além dos dois compartilharem do mesmo nome, ele revela que por ambos serem homens brancos que “podem ter uma casinha” facilitou a aceitação do público.

"Quando eu o conheci, ele falou: 'Eu me chamo Marco'. E eu falei: 'Putz... Isso não vai dar certo, não dá'. Foi uma surpresa (a recepção dos internautas ter sido boa), mas... É o padrão, né? São dois homens brancos, bonitos, que podem ter uma casinha... Isso a gente até aceita, né? Meu processo foi muito diferente", afirmou.

Marco Pigossi exibe corpão ao surgir sem camisa

Marco Pigossi deixou seus seguidores das redes sociais sem ar ao aparecer sem camisa em nova postagem. O ator, que aparece na publicação em seu Instagram apenas de bermuda, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado, e deixou os fãs eufóricos ao exibir seu corpão.