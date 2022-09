Marco Pigossi exibe corpão ao surgir sem camisa: "Que homem lindo"

O ator Marco Pigossi aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado e arrancou elogios dos fãs

Marco Pigossi (33) arrancou elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir sem camisa nesta sexta-feira, 16.

O ator, que aparece no clique publicado no Instagram apenas de bermuda, aproveitou o dia ensolarado para renovar o bronzeado, e deixou os fãs eufóricos ao exibir seu corpão.

A postagem recebeu diversas curtidas e elogios. "Maravilhoso", disse uma seguidora. "Que homem lindo", escreveu outra. "Avisa antes pra gente preparar pro impacto!", brincou mais uma. "Você está cada vez mais lindo", afirmou uma fã.

Confira o clique de Marco Pigossi sem camisa:

Dificuldade para se aceitar

Marco Pigossi se revelou como um homem gay publicamente há pouco tempo, e em entrevista ao Jornal O Globo, ele contou sobre quando se descobriu homossexual e o que aconteceu na época.

"Eu rezava, pedia a Deus para me consertar. A homofobia é tão enraizada que, por mais que a gente assuma, ainda vai lidar com o preconceito interno. Vesti a máscara heterossexual, sempre fui observado pela beleza [...] A pessoa que se aceita e está feliz com o que é conhece uma força enorme. Se sente com poder para ocupar espaços. E o encontro com a comunidade é uma corrente bonita, a gente se sente fortalecido, cria um senso comunitário. Porque, no fundo, o que a gente mais quer é pertencer", disse ele em um trecho da entrevista.

