Maraisa ostenta silhueta fina ao posar de micro shorts e barriga de fora: ''Mulher mais linda''

Cantora Maraisa impressionou ao exibir cinturinha em look curtinho e com a barriga de fora

A cantora Maraisa (35), da dupla com Maiara (35), impressionou com o look escolhido para se apresentar nos últimos dias. Em clima de Carnaval, a famosa apostou em peças curtinhas e cheia de brilhos.

Em sua rede social, a artista sertaneja publicou os registros da produção cheia de estilo nesta terça-feira, 21, e chamou a atenção com seu corpaço escultural.

De top colorido feito de pedraria e um shortinhos jeans, a famosa esbanjou seu corpaço escultural e impressionou com uma cinturinha desenhada.

"E o shortinho jeans veio…", disse Maraisa ao fazer carão com uma maquiagem cheia de cor e um aplique no cabelo.

++ Maraisa ostenta abdômen definido ao surgir com look poderoso para o Carnaval

Nos comentários da publicação, os internautas logo admiraram a beleza da cantora. "A mulher mais linda desse mundo", escreveram os seguidores. "Arrasou no shortinho, lacrou na make, ficou perfeita", aprovaram outros.

Veja o look de Maraisa com shortinhos jeans:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa curte viagem luxuosa nos alpes italianos com a irmã e o irmão

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, curtiu uma viagem luxuosa na Itália, nos Alpes Trentino. Além de estar acompanhada de sua irmã gêmea, a famosa mostrou que o irmão delas, Marco César, também estava junto.

Nos registros publicados pela artista sertaneja, ela apareceu deslumbrante pronta para esquiar. Usando um macacão estampado, a famosa posou deslumbrante em meio à paisagem sem defeitos e chamou a atenção ao publicar uma foto rara com o irmão.

"Alpes Trentino", escreveu Maraisa sobre o dia esquiando na neve. Nas fotos, além de esbanjar estilo, ela mostrou um resumo do que fizeram no local.

Nos comentários da publicação, os internautas admiraram o momento de férias da cantora. "A mais linda de todas", elogiaram os fãs. "Que delícia", falaram outros.