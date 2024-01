Maraisa esconde só o essencial em look minúsculo para ensaio fotográfico

Magérrima, a cantora Maraisa esbanjou sua beleza impecável ao ser fotografada com look mínimo

A cantora Maraisa, da dupla com Maiara, esbanjou sensualidade em um novo ensaio fotográfico. No último final de semana, a estrela posou com um look ousado e mostrou sua beleza deslumbrante.

A musa surgiu com um top minúsculo e prateado, que escondeu apenas a intimidade dela. O modelito deixou à mostra o colo definido e sua barriguinha reta. Para completar o visual, ela colocou uma calça preta e um adereço de cabeça combinando com o top.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza dela. “Perfeita”, disse um seguidor. “Uma beldade”, afirmou outro. “Você foi esculpida pelos deuses, sério! Surreal de tão linda”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maraisa (@maraisa)

Maraisa passou por cirurgia no nariz após acidente

A cantora Maraisa abriu o jogo sobre o que realmente aconteceu no acidente que sofreu em um hotel há poucos dias. A estrela sofreu uma queda em uma hidromassagem durante um dia de folga e fraturou o nariz. Assim, ela precisou ser levada às pressas para um hospital e realizou uma cirurgia durante a madrugada.

Agora, alguns dias após o incidente, ela voltou às redes sociais e mostrou o curativo em seu nariz e os hematomas no rosto em decorrência do acidente. Ela contou que está bem e já vai retomar sua agenda de shows. Além disso, ela agradeceu pelo apoio que recebeu nos últimos dias.

"Pessoal, só agora consegui entrar na internet e deixar uma mensagem para vocês… Foram momentos conturbados, mas nada muito grave, quebrei o nariz durante a folga, na jacuzzi do hotel onde estava hospedada, quero agradecer o pessoal do hotel e o Drº Israel que junto com sua esposa me receberam para fazer os primeiros socorros. Foram três horas dentro de uma ambulância, até chegarmos ao hospital em Maceió, agradecer tbm a todos do hospital Memorial Arthur Ramos, os médicos que já estavam me aguardando, fizemos a tomografia e constatamos que tinha uma fratura no nariz. A situação não era tão simples assim, porém, foi descartado qualquer risco, entrei em cirurgia com a Dra Alice Papini (@dra.alicepapini_rinoplastia) que deu o seu melhor, e fez um belíssimo trabalho a qual sou muito grata também!", disse ela.

E completou: "Obrigada, Drº Luiz Romero (@dr.luizromero), pela atenção, o prefeito JHC (jhcdopovo), e sua mãe @eudociasenadora, que estiveram comigo nesse momento, para me acalmar e encaminhar para os melhores profissionais, obrigada, o meu cirurgião Rodrigo Rossi (drrodrigorossi), que ficou acompanhando a madrugada inteira e atento a tudo que estava sendo feito, obrigada ao meu escritório por todo apoio, era para ser uma simples folga, só que dessa vez tivemos uma emoção a mais! Obrigada, Netinho (@netinholins) e sua esposa Bia (@biasouzam), a Mano Walter (@manowalter) e esposa Débora (@deborasilva), e todos que estavam com a gente em um passeio maravilhoso, estou feliz com a minha recuperação, logo, logo entro nas redes sociais para tranquilizar os fãs, podem ter certeza que fizeram o melhor por mim… Obrigada, Alagoas, por terem feito o melhor pela minha vida. Espero encontrá-los em breve, doida para tomar uma com vocês de novo!! E vamos para o primeiro show da semana".

Por fim, Maraisa fez um agradecimento especial ao seu namorado, o empresário Fernando Mocó. "Obrigada, o meu “enfermeiro” Fernando Mocó (@fernandomoco), que é o amor da minha vida, por cuidar de mim todos esses dias, cada dia que passa e todas as provas que passamos, me mostra o quanto o nosso amor é lindo, o quanto você é o amor da minha vida de verdade, obrigada, Senhor, por tudo, por ter me guardado a cada segundo. Obrigada a minha família, amo muito vocês!! Poder cantar é nosso maior prazer", escreveu ela.