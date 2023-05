Maitê Proença se despede do cabelo loiro e surge morena em nova aparição

Depois de várias décadas com o cabelo loiro, Maitê Proença faz mudança radical e aparece com o cabelo castanho

A atriz Maitê Proença (65) está com novo visual! Nesta semana, a artista surpreendeu seus fãs ao revelar que fez uma mudança radical na cor do seu cabelo. Ela se despediu do cabelo loiro e aderiu ao visual com os fios castanhos.

A estrela ficou loira por várias décadas de sua vida e impressionou ao escurecer os cabelos. O novo visual foi revelado em um vídeo que ela gravou nas redessociais para desabafar sobre uma decisão que iria tirar a verba de projetos para a população.

Vale destacar que Maitê Proença está no elenco da série Bom Dia, Verônica, da Netflix. Ela apareceu com o elenco na primeira foto da nova temporada e já exibiu o seu novo visual para as gravações.

Maitê Proença fala sobre a fase solteira

Recentemente, a atriz Maitê Proença (64) participou do programa ‘Manhã do Ronnie’, exibido pela RedeTV!, e conversou com o apresentador Ronnie Von (78) sobre a sua vida profissional, com 40 anos de carreira, e também sobre a vida amorosa.

Ela contou sobre o seu livro ‘O Pior de Mim’, um romance que foi transformado em peça de teatro. “Escrevi a história de duas mulheres, mas ali tinham muitos elementos biográficos e quem lê não sabe se aquilo é ou não é verdade, por causa da forma que tracei a história e essa era a minha ideia. O livro vendeu 150 mil cópias”, contou a atriz.

Maitê também abriu o coração e falou sobre a sua vida amorosa, que foi muito comentada pelos internautas, após assumir um romance com a cantora Adriana Calcanhotto (57). “Confesso que não estou procurando relacionamentos”, expôs ela, que ainda concordou com o apresentador quando ele disse que o amor não deve ser procurado. "Também acho. A gente tropeça neles, eles caem e aparecem onde você menos espera. Mas de verdade estou muito absorvida.”