“Não estou procurando relacionamentos”, diz Maitê Proença após término com Adriana Calcanhotto

Maitê Proença falou sobre a vida profissional e disse que não está procurando um relacionamento amoroso

CARAS digital Publicado em 04/11/2022, às 17h04

Na última quinta-feira, dia 3, a atriz Maitê Proença (64) participou do programa ‘Manhã do Ronnie’, exibido pela RedeTV!, e conversou com o apresentador Ronnie Von (78) sobre a sua vida profissional, com 40 anos de carreira, e também sobre a vida amorosa.

Apesar da sua vocação como atriz ter sido descoberta por acaso, Maitê fez sucesso na televisão, desde 1986, e também nos palcos dos teatros. Ela também é autora do livro ‘O Pior de Mim’, um romance que foi transformado em peça de teatro. “Escrevi a história de duas mulheres, mas ali tinham muitos elementos biográficos e quem lê não sabe se aquilo é ou não é verdade, por causa da forma que tracei a história e essa era a minha ideia. O livro vendeu 150 mil cópias”, contou a atriz.

Maitê também abriu o coração e falou sobre a sua vida amorosa, que foi muito comentada pelos internautas, após assumir um romance com a cantora Adriana Calcanhotto (57). “Confesso que não estou procurando relacionamentos”, expôs ela, que ainda concordou com o apresentador quando ele disse que o amor não deve ser procurado. "Também acho. A gente tropeça neles, eles caem e aparecem onde você menos espera. Mas de verdade estou muito absorvida.”

Maitê Proença e Adriana Calcanhotto anunciam término do relacionamento

O namoro da atriz com a cantora chegou ao fim no mês de agosto de 2022, após Maitê conceder uma entrevista e dizer que gostaria que a namorada “fosse um homem”, gerando uma repercussão negativa. O romance ganhou muita repercussão nas redes sociais por ser o primeiro romance com outra mulher que Maitê assumiu publicamente.

Adriana Calcanhotto também é conhecida por ser muito discreta com sua vida pessoal. Ela não costuma falar de sua intimidade e manteve um casamento de 26 anos com Suzana de Moraes longe dos holofotes. Esse ponto também teria ocasionado a separação com Maitê.