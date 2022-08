Maitê Proença e Adriana Calcanhotto se separam, diz site

Romance de Maitê Proença e Adriana Calcanhotto teria chegado ao fim há algumas semanas

CARAS Digital Publicado em 08/08/2022, às 14h31

Ao que tudo indica, o namoro da atriz Maitê Proença (64) com a cantora Adriana Calcanhotto (56) chegou ao fim, informou a coluna Sala de TV, de Jeff Benício, no site Terra. A publicação informou que as duas se separaram no fim de junho por causa da exposição do relacionamento.

O colunista revelou que Calcanhotto ficou incomodada com a repercussão de seu namoro na internet, principalmente após uma entrevista de Maitê Proença sobre o namoro delas. Na entrevista, a atriz disse que gostaria que a namorada “fosse um homem” e isso gerou uma repercussão negativa.

Inclusive, a cantora Adriana Calcanhotto é conhecida por ser muito discreta com sua vida pessoal. Ela não costuma falar de sua intimidade e manteve um casamento de 26 anos com Suzana de Moraes longe dos holofotes. Elas ficaram casadas até a morte de Suzana, que faleceu em decorrência de um câncer em 2015.