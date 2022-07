Maisa usa maiô decotado ao tomar banho de mar

Maisa Silva arrasa ao mostrar novas fotos de sua viagem de férias para Alagoas e surge só de maiô preto

CARAS Digital Publicado em 27/07/2022, às 11h18

A atriz e apresentadora Maisa Silva (20) agitou as redes sociais ao mostrar novas fotos de sua viagem de férias para Alagoas. Nesta semana, a musa compartilhou como foi um banho de mar na região e caprichou nas poses das fotos.

Nas imagens, a estrela surgiu apenas de maiô preto decotado enquanto se refrescava em um dia ensolarado. “Eu sabia que esse dia chegaria”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a boa forma de Maisa. “Que gata”, disse um seguidor. “Bem sereia”, afirmou outro. “Linda!”, escreveu mais um.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Maisa Silva comenta os rumores sobre o Vídeo Show

A apresentadora e atriz Maisa Silva falou sobre os rumores de que poderia apresentar o Vídeo Show em um retorno da atração à TV. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela não confirmou e nem negou os rumores, apenas comentou sobre a repercussão do tema.

“Acompanho esse pedido das pessoas pelo meu nome no Vídeo Show e vejo que a repercussão é positiva. As pessoas querem me ver na TV, e isso é sempre bom. Saí da TV há pouco tempo e já querem me ver de novo. Melhor assim, né?”, disse ela.

