Maisa Silva comenta os rumores sobre o Vídeo Show

Redação Publicado em 26/07/2022, às 11h57

A apresentadora e atriz Maisa Silva (20) foi questionada sobre os rumores de que poderia comandar a nova versão do Vídeo Show, da Globo. Em conversa com o colunista Lucas Pasin, do UOL, ela não confirmou e nem negou os rumores, apenas comentou sobre a repercussão do tema.

“Acompanho esse pedido das pessoas pelo meu nome no Vídeo Show e vejo que a repercussão é positiva. As pessoas querem me ver na TV, e isso é sempre bom. Saí da TV há pouco tempo e já querem me ver de novo. Melhor assim, né?”, disse ela.

Então, Maisa ainda comentou sobre o desejo de voltar a ser apresentadora. “Amo, e sempre darei espaço na minha vida para a atuação e apresentação. A questão é apenas conciliar a agenda. Por muito tempo fiz tudo de uma só vez. Agora estou priorizando meu lazer, viajar, e fazer outras coisas que gosto também”, afirmou.

Inclusive, Maisa Silva está viajando bastante. Nos últimos dias, ela esteve em Alagoas com sua família e mostrou fotos de biquíni ao curtir os dias ensolarados na região.

Maisa comemora a boa fase em sua vida

Recentemente, Maisa Silva fez uma avaliação sobre o seu ano de 2022. Mesmo que ainda esteja no meio do ano, ela contou que está muito feliz com o que aconteceu até agora.

“Esse ano está sendo simplesmente o ano mais feliz da minha vida. E não é um feliz planejado, porque tem uns anos que a gente se organiza para que ele funcione. Não, este ano está sendo na base do ‘descubra’, só que está sendo um ‘descubra’ coisas maravilhosas”, contou a artista nos stories.

