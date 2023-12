Maisa Silva dá show de beleza e estilo ao posar com look elegante

A atriz Maisa Silva compartilhou fotos do look escolhido para comparecer à festa de aniversário da apresentadora Angélica Ksy

Nesta terça-feira, 5, Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos em que posava com um look elegante. A atriz mostrou imagens da festa da apresentadora Angélica Ksy, que celebrou a chegada de seus 50 anos no último dia 30 de novembro.

Para comparecer ao evento, Maisa apostou na beleza ao eleger um vestido longo preto com recortes estratégicos. O look mostrava parte do abdômen e da cintura da famosa. Com uma maquiagem discreta, a atriz ainda carregava uma bolsa preta nas mãos.

Após as fotos da festa serem divulgadas, o look de Maisa surpreendeu. A peça é da grife Aya Muse e foi avaliado em cerca de R$ 5.600. Além das fotos do look, a estrela ainda publicou em suas redes sociais uma foto ao lado de Angélica e de uma amiga.

Na legenda da postagem, a estrela da série “De Volta Aos 15” escreveu: “Disco disco”. Nos comentários, a atriz e amiga de Maisa, Larissa Manoela elogiou: “Uma verdadeira fadinha”. E a influenciadora Camila Coutinho escreveu: “Cada dia mais diva”. E Maisa respondeu: “Aff, você”.

Os seguidores de Maisa também adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Musa, quase que carioca”, comentou uma fã. Outra seguidora escreveu: “Maravilhosa”. Uma admiradora ainda elogiou: “Muito linda”.

“Lindíssima”, declarou uma fã. E outra seguidora reagiu às fotos dizendo: “Perfeita”. Um admirador ainda se surpreendeu: “Maisa, você era uma menininha ontem. Já está uma mulher linda”. Um perfil de fãs dedicado à Maisa também comentou: “ Uma Rainha”.

Além de ter marcado presença na festa, Maisa ainda participou do programa “Angélica: 50 e tanto”, que celebra a vida e carreira da apresentadora. A atriz participou do episódio ao lado de Paolla Oliveira e da cantora Sandy. Entre os diversos tópicos discutidos, Sandy comentou sobre sua relação com a maquiagem.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por +A (@maisa)

Estilo!

Em suas redes sociais, Maisa recebeu diversos elogios ao compartilhar o look que vestiu na gravação do episódio da série especial que foi ao ar no streaming Globoplay.

A artista apostou na beleza com uma blusa branca de renda florida com mangas longas e uma saia cinza que deixava as pernas da famosa à mostra. Maisa ainda usava sapatos de salto alto também cinza. Para completar o visual, a atriz ainda usava seu cabelo penteado para trás.