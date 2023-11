Maisa deixa barriga de fora em vestido com recortes. Saiba o preço do look

Maisa aposta em look com recortes estratégicos para curtir a festa de aniversário de Angélica e destaca sua barriguinha sarada

A atriz e apresentadora Maisa Silva caprichou na escolha do seu look para prestigiar a festa de aniversário da apresentadora Angélica no Rio de Janeiro. A festa aconteceu na noite de sábado, 25, na mansão da comunicadora no Rio de Janeiro e contou com um verdadeiro time de celebridades na lista de convidados. Assim, a jovem estrela escolheu um look poderoso.

Maisa surgiu com um vestido preto nada básico. Ela escolheu um vestido longo com recortes estratégicos na cintura, deixaram à mostra a barriguinha sarada dela. O look é da grife Aya Muse e custa cerca de R$ 5.600.

Longe da TV, Maisa se dedica aos projetos para o streaming. Recentemente, ela gravou a nova temporada da série De Volta aos 15, da Netflix.

Foto: Victor Chapetta/AgNews

Maisa está morando sozinha

Recentemente, a atriz e apresentadora Maisa Silvasurpreendeu ao revelar que está morando sozinha. Aos 21 anos, a protagonista da série De Volta Aos 15, da Netflix, contou que tomou essa decisão para facilitar as gravações da terceira e última temporada da produção.

Segundo ela, o apartamento que está morando agora é provisório e ela permanecerá ali até a finalização da obra de seu outro apartamento, comprado há três anos. Mas para matar a curiosidade de seus seguidores, Maisa mostrou em detalhes o seu apartamento provisório. Com decoração sóbria, ela exibiu seu quarto primeiro, com poucos itens de decoração. O destaque vai para sua grande cama, painel de madeira e armários planejados e espelhados. Ele ainda possui uma varanda e banheiro na suíte.

O imóvel ainda conta com um quarto de hóspedes de tamanho médio, cuja porta está escondida em uma parede ripada. Ele também tem uma sala de estar, sala de jantar e cozinha integrada, com um grande sofá e mesa de jantar, além de uma bela cozinha de armários planejados.