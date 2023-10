Maisa se muda para seu apartamento e mostra sua primeira noite sozinha

Maisa saiu da casa dos pais para morar sozinha e celebrou o momento com foto do seu quarto

A atriz e apresentadora Maisa cresceu e foi morar sozinha! Aos 21 anos de idade, ela contou que saiu da casa dos pais e se mudou para o seu primeiro apartamento. Inclusive, a primeira noite dela dormindo sozinha em seu novo lar foi no domingo, 15.

Nas redes sociais, ela mostrou fotos do seu quarto com decoração sóbria e também uma selfie com os pais no elevador. Assim, ela contou que os pais foram levá-la em sua casa para sua primeira noite em seu lar.

“Hoje eu saí de casa para trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa, porque hoje é minha primeira noite morando sozinha”, contou ela no Twitter.

Nos comentários, os fãs fizeram comentários divertidos ao perceberem que Maisa realmente cresceu. “Maisa, pelo amor de Deus, eu te vi criança, você tá morando sozinha. Me sinto uma tia”, disse um seguidor. “Realmente virou adulta”, declarou outro. “Eles crescem tão rápido”, brincou mais um.

Hj eu saí de casa pra trabalhar e terminei o dia com meus pais me deixando em casa pq hj é minha primeira noite MORANDO SOZINHA. pic.twitter.com/rHtTVAXEQt — +a (@maisa) October 16, 2023

Maisa Silva exibe boa forma

A atriz e apresentadora Maisa Silva agitou as redes sociais nesta terça-feira, 25, ao mostrar novas fotos de suas férias na Grécia. A estrela compartilhou um álbum de fotos de um dia ensolarado em sua rotina de descanso e sua beleza impecável roubou a cena.

Nas fotos, a artista surgiu apenas de biquíni branco enquanto se preparava para aproveitar o mar da região. Ela caprichou nas poses com seu look mínimo e deixou à mostra suas curvas deslumbrantes e a barriga sarada.

Nos comentários do post, os fãs elogiaram a beleza da morena. “Gata demais”, disse um seguidor. “Perfeita”, afirmou outro. “Você é maravilhosa”, declarou mais um. “Simplesmente a pessoa mais linda do Brasil”, escreveu mais um.