Maisa Silva aposta na elegância ao mostrar seu look para gravação

A atriz Maisa Silva recebeu chuva de elogios ao compartilhar seu look escolhido para participar da gravação do programa “Angélica: 50 & Tanto”

Nesta quarta-feira, 29, Maisa Silva encantou seus seguidores ao compartilhar seu look. A atriz publicou uma série de fotos em seu Instagram em que mostrava o elegante visual escolhido para participar da gravação do programa “Angélica: 50 & Tanto”.

A artista apostou na beleza com uma blusa branca de renda florida com mangas longas e uma saia cinza que deixava as pernas da famosa à mostra. Maisa ainda usava sapatos de salto alto também cinza. Para completar o visual, a atriz ainda usava seu cabelo penteado para trás.

As fotos feitas no Rio de Janeiro, onde ocorreram as gravações do novo programa de Angélica, foram no hotel onde a famosa ficou hospedada. Maisa participou de um episódio de “Angélica: 50 & Tanto” que também contou com a presença de Sandy e Fernanda Souza.

Na legenda da publicação, Maisa citou um verso da música “Houdini”, novo lançamento da cantora Dua Lipa. E nos comentários, a atriz e amiga de Maisa, Larissa Manoela escreveu: “Linda”. E a influenciadora Jade Picon, que está em Nova York, elogiou: “Chique”.

Os seguidores de Maisa adoraram o look e rasgaram elogios nos comentários da postagem! “Tá linda”, declarou uma fã. Outro seguidor comentou: “Musa master”. Uma admiradora também elogiou: “Perfeita”.

“Você é maravilhosa demais”, escreveu um seguidor. Outra fã ainda comentou: “Nós piscamos e a Maisinha virou um mulherão”. E um perfil de fãs dedicado à Maisa ainda elogiou: “Essa minha prima é linda demais”.

Um dos temas abordados no episódio de “Angélica: 50 & Tanto” foi o uso de maquiagem. A cantora Sandy afirmou que não consegue deixar de usar maquiagem ou postar fotos sem filtros nas redes sociais."Eu vejo vocês postando fotos sem filtro e eu não consigo fazer isso. Eu não faço porque eu não me sinto à vontade que as pessoas me vejam nua e crua. Tipo, eu não ando sem maquiagem”, disse ela.

Recentemente, Maisa surpreendeu os fãs ao surgir vestindo uma peça de roupa luxuosa. A famosa curtiu a festa de 50 anos de Angélica com um vestido preto todo recortado que deixava sua barriga sarada à mostra.

O look com recortes estratégicos é da grife Aya Muse e custa cerca de R$ 5.600. Para completar o look all-black, a estrela ainda carregava uma pequena bolsa preta.