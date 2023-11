Saiba quanto custa o vestido que Angélica usou em seu especial na TV

Angélica completa 50 anos nesta quinta-feira, 30, e comanda programa especial que vai ao ar no GNT em comemoração ao aniversário

Angélica completará 50 anos nesta quinta-feira, 30, e como parte da comemoração irá comandar o especial Angélica 50 e Tanto, que vai ao ar no canal GNT. Para o programa, a apresentadora escolheu um vestido importado; saiba o valor.

O vestido de Angélica é da grife italiana Dolce & Gabbana . A peça é do comprimento midi e tem uma estampa majólica. De acordo com a página A Moda das Celebridades, o modelo escolhido pela apresentadora custa R$ 15.750.

As joias da esposa de Luciano Huck são da designer Silvia Furmanovich, e o styling foi feito pela dupla Juliano Pessoa e Zuel Ferreira. Os dois já fizeram looks para nomes como Larissa Manoela, Claudia Raia e Mariana Ximenes.

No programa especial, ao lado da apresentadora, estarão nomes como Sandy, Maísa e Fernanda Souza —que também usaram looks grifados. Sandy escolheu um modelo da marca de luxo Bo.Bô, que custou R$ 1.898, já Maísa vestiu peças da varejista Fendi.

O programa especial de Angélica estreou neste domingo, 26, e teve trechos exibidos durante o Fantástico. Todos os episódios serão disponibilizados no Globoplay e também poderão ser vistos todas as quintas-feiras às 22h30, no GNT.

"No primeiro episódio, mergulhamos no universo do trabalho com as minhas maravilhosas convidadas Sandy, Fernanda Souza e Maisa. Revelações surpreendentes, desafios inesperados e a verdade crua sobre a vida sob os holofotes. Não perca essa jornada emocionalmente impactante e reveladora", escreveu a apresentadora em seu perfil do Instagram.

Apesar de completar 50 anos apenas na quinta, Angélica aproveitou o último sábado, 25, para celebrar a data especial. A festa aconteceu na mansão da apresentadora, no Rio de Janeiro, e contou com um time de famosos que aderiram ao tema Flower Power e arrasaram nos looks —alguns até usaram peças caríssimas para a noite.

CONFIRA A PUBLICAÇÃO DE ANGÉLICA SOBRE O PROGRAMA ESPECIAL: