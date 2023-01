Maisa ousa em look e seguidores brincam: "Pensei que fosse um lençol"

A atriz Maisa Silva compartilhou um look diferentão nas redes sociais, mas não recebeu o apoio dos seguidores

Diferentona! Maisa Silva (20) surgiu no último domingo, 8, com um look ousado em uma publicação em suas redes sociais, mas a internet não perdoou a escolha da atriz e seus seguidores brincaram com a peça nos comentários: “Eu pensei que era o lençol”, comentou um fã.

O vestido polêmico tem como base um tubinho preto, mas não para por aí! Com um tecido branco, há uma aplicação de uma enorme flor na parte frontal da peça. Nos cliques publicados, Maisa aparece esbanjando felicidade e aproveitou para deixar uma legenda misteriosa: “Sei que cê me entende bem”, fazendo referência a música Leão, parceria entre Xamã (33) e Marília Mendonça.

Mas o look ousado não caiu no gosto dos seguidores, que brincaram que o item parecia com alguns itens peculiares de casa: “MAISAA, Acho que você acabou esquecendo de devolver o guardanapo do restaurante”, uma fã escreveu nos comentários. “Achei que fosse uma toalha amarrada no vestido", comentou outra internauta, seguida de “Na primeira foto achei que ela estava segurando um edredom”.

Parece que não foi dessa vez que o look agradou, mas em contrapartida a ex-Carrossel recebeu uma série de elogios de outras celebridades: “Eu sinto você”, comentou o filho do cantor Leonardo (59), João Guilherme (20), referenciando a legenda. A ex do ator, Larissa Manoela (22), também apoiou a amiga: “Iti que frô linda”, brincou nos comentários e até Flavia Pavanelli (24), influencer de moda, deixou seu aplauso: “Que lindaaaa!”, com emojis apaixonados.

Maisa exibe pernas torneadas em look

Essa não foi a primeira vez que Maisa ousou em suas escolhas! Recentemente, a apresentadora chamou a atenção com um look curtinho para desejar feliz natal aos primos, como seus fãs são apelidados carinhosamente. Nos comentários, Maísa recebeu uma chuva de elogios pela beleza deslumbrante: “Tá cada dia mais linda”, “Diva” e “Tá um mulherão”, disseram alguns dos fãs.