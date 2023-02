Maíra Cardi exibe a cinturinha fina em novas fotos com look justo

Com look justo, Maíra Cardi ostenta seu corpaço sarado e também faz desabafo sobre a vida: 'Na dor ele me encontrou'

A coach e ex-BBB Maíra Cardi (39) fez um novo post nas redes sociais nesta quinta-feira, 16, e surpreendeu os fãs por dois motivos. A estrela compartilhou um álbum de fotos com look justo e ostentou sua cinturinha fina e sarada. Além disso, ela usou a legenda para desabafar sobre uma fase difícil em sua vida e como reencontrou o seu caminho.

A morena deixou a barriguinha sarada à mostra ao destacar as curvas impecáveis do seu corpo em fotos feita ao ar livre. Ela apostou em um look justo de ginástica e ostentou o corpão.

Na legenda, Cardi desabafou sobre uma fase difícil e como conseguiu se reerguer. "Na dor ele me encontrou, distante de tudo que um dia eu fui, distante da gratidão, distante do amor por mim. Quem já se perdeu de si mesma? Quem já se perdeu fora de si? Quando olhamos mais para fora do que para dentro a gratidão escapa pelos poros, o amor tem medo e habita o vazio! Foi no fundo do poço que ele me amou, foi depois que sozinha eu não dava mais conta, foi quando o corpo físico e a mente já não tinha vozes para pedir socorro!Até onde meu controle pode ir eu fui, e somente quando eu entreguei completamente a minha vida a morte eu pude dar espaço para ele entrar, afinal eu era cheia demais para caber qualquer coisa. Imagina para caber TUDO!", disse ela.

E completou: "Amanhã é dia 17 aniversário da titi da Sophia, minha irmã que a vida me deu! Há dois anos atrás fizemos uma viagem para comemorar o aniversário dela eu conheci ele, e TUDO ficou leve, tudo fez sentido, a vida voltou a ter cor… e ele sempre se fez presente diariamente em minha vida, mas esse ano tivemos mais um encontro intenso como o da primeira vez, em meio de muitas lágrimas, em meio de muita dor e mais uma vez assustada pela morte, ele veio me salvar, me deu lembranças de presente que eu nem sabia que tinha aqui, me permitiu ficar mais uma vez! Só que dessa vez que ele levou embora toda minha dor, todo meu peso, meu fardo, tudo que tinha que sair saiu, tudo que me fazia mal foi embora, ficou apenas o amor e a gratidão, ele me trouxe novos sonhos e novas promessas as quais eu nem imaginava viver. Meu grande amor, como expressar meu amor por ti? Como explicar o que vivemos? O único que cura, o único que ama. Infinitamente, a resposta de TUDO! Que atende por todos os nomes que seu coração couber!".

Maíra Cardi fala sobre a relação com Arthur Aguiar

Em participação no podcast Café com Mussi, a coach fitness Maíra Cardi relembrou o fim do casamento com Arthur Aguiar. “Terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira. Mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança”, disse ela.

Então, ela falou sobre o ex. "Ele virou outra pessoa. E eu via naquela mudança a esperança de um novo relacionamento. Na minha cabeça, eu tinha que esgotar todas as chances. E eu esgotei até as chances que eu não tinha. Esgotei até as fichas que eu não tinha. Não tem mais fichas para o nosso relacionamento. E hoje ele fala pra mim: ‘Cara, eu sabia que o dia que eu mudasse 100%, era o dia que você não ia querer mais’. E eu não tenho dúvida que ele mudou 100%, mas eu não tenho mais fichas para dar. E eu fico muito feliz que ele tenha mudado 100%, porque ele vai fazer a próxima muito feliz”, afirmou.