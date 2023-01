"Vai fazer a próxima muito feliz", diz Maíra Cardi sobre Arthur Aguiar

Maíra Cardi comentou sobre fim de relacionamento com o pai de sua filha, Arthur Aguiar

A coach fitness Maíra Cardi falou sobre o fim da relação com Arthur Aguiar; pai de sua filha, Sophia, de 4 anos. Ela ainda deixou claro se voltaria ou não com o campeão do BBB 21.

Cardi participou do podcast 'Café com Mussi' e começou a relatar: “Terminei e voltei muitas vezes porque eu sempre queria ter a certeza absoluta de que tinham esgotado as minhas fichas. Então, às vezes eu terminava com ele porque ele tinha me machucado de alguma maneira. Mas não tinha acabado aquele fiozinho de amor ou de esperança”.

Mesmo dizendo que não voltaria com Arthur, ela reatou diversas vezes e explicou o porquê. “Ele virou outra pessoa. E eu via naquela mudança a esperança de um novo relacionamento. Na minha cabeça, eu tinha que esgotar todas as chances”, completou.

“E eu esgotei até as chances que eu não tinha. Esgotei até as fichas que eu não tinha. Não tem mais fichas para o nosso relacionamento”, declarou.

A musa fitness ainda contou sobre a última discussão de relacionamento que teve com o ator. “E hoje ele fala pra mim: ‘Cara, eu sabia que o dia que eu mudasse 100%, era o dia que você não ia querer mais’. E eu não tenho dúvida que ele mudou 100%, mas eu não tenho mais fichas para dar. E eu fico muito feliz que ele tenha mudado 100%, porque ele vai fazer a próxima muito feliz”.