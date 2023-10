Maiara causa ao surgir de meia arrastão e look de couro: ''Maravilhosa''

Cantora Maiara causa ao aparecer arrasadora em fotos ousadas usando look cheio de atitude

A cantora Maiara surpreendeu com novos cliques ousados em sua rede social. Neste domingo, 08, a irmã e dupla de Maraisa compartilhou os registros vestindo uma roupa cheia de atitude e não passou despercebida.

Com uma roupa de couro e meia arrastão, a artista sertaneja esbanjou suas curvas com muita beleza e parou tudo. Fazendo carão, Maiara arrancou suspiros dos fãs ao puxar a roupa fazendo várias poses.

"Não, não me deixa mais. Não me deixe em paz. Quando eu der minhas loucuras. Me joga na cama me lembra o tanto que eu sou sua!", refletiu ela na legenda. Nos comentários, ela recebeu vários elogios. "Linda", babaram os seguidores. "Maravilhosa", exclamaram outros.

Ainda recentemente, Maiara se inspirou em Beyoncé e deu o que falar ao aparecer de barriga de fora com um look rosa-brilhante. Nas últimas semanas, o novo namorado da cantora causou ao detonar o ex dela, o sertanejo Fernando Zor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)

Maiara e Maraisa lamentam tiroteio em show

As cantoras Maiara e Maraisa levaram um grande susto durante um show que faziam na cidade de Palmas, no Tocantins, na madrugada desta sexta-feira, 6. Uma confusão começou no meio da plateia após uma briga e terminou com um tiroteio. Algumas pessoas ficaram feridas e um adolescente de 17 anos morreu ao ser baleado. Depois do susto, a equipe das cantoras se pronunciou por meio de um comunicado.

Na mensagem, as cantoras lamentaram o ocorrido. “É muito triste presenciar cenas como essas. Um risco para quem está trabalhando, como nós e nossa equipe, e principalmente, para as pessoas que saíram de casa para se divertir e ficam tão vulneráveis”, disseram.

Então, a equipe das sertanejas informou que elas não se machucaram. “Na madrugada de 6 de outubro, a dupla Maiara e Maraisa se apresentou na Praça dos Girassóis, em Palmas, no aniversário de 35 anos do Estado do Tocantins. Uma festa linda para celebrar, mas infelizmente a cena de violência e uso de arma de fogo se repetiu, colocando milhares de pessoas em risco. A dupla estava no palco há uma hora e 15 minutos quando teve de ser retirada, isso aconteceu por volta das 3h da madrugada. Quanto à dupla e à produção, felizmente ninguém se feriu”, informaram.