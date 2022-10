Magérrima, Maíra Cardi empina o bumbum ao posar só de maiô

Solteira, Maíra Cardi eleva a temperatura das redes sociais ao ostentar suas curvas deslumbrante em dia na piscina

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 13h41

A atriz Maíra Cardi (38) deixou os fãs babando ao mostrar novas fotos só de maiô. Com o corpo sarado e curvilíneo, a beldade caprichou nas poses ao curtir um dia ensolarado na beira da piscina.

Nas fotos, a estrela colocou o bumbum em evidência ao usar um maiô cavadíssimo e decotado. Na legenda, ela contou sobre a decisão de renovar o bronzeado em uma folga do trabalho.

"Eu poderia mentir na legenda, mas vamos de verdade: “Amiga que horror! Só trabalhamos, nem conseguimos entrar na piscina. Vou colocar o maiô correndo para tirar foto, bora?”. Note que estamos secas, sem um pingo de água no corpo hahaha Quem nunca?", brincou.

Maíra Cardi mostra como é o seu quarto luxuoso

Há poucos dias, Maíra Cardi gravou stories de dentro do seu quarto em sua mansão e revelou como é a decoração do local. Ela chamou a atenção pelo tamanho do espaço, que tem uma cama enorme e até uma tela projeção no lugar da TV.

Além disso, ela também mostrou uma imagem do seu banheiro luxuoso, que tem uma banheira como destaque central, e o closet, que tem tapete em todo o chão e vários armários. Veja as fotos do quarto da Maíra Cardi aqui.

