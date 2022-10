Maíra Cardi impressiona ao mostrar seu quarto enorme

Maíra Cardi revela como é a sua cama enorme e revela que tem uma projeção no lugar na TV

CARAS Digital Publicado em 20/10/2022, às 14h03

A coach Maíra Cardi (39) mostrou novos detalhes de sua mansão no interior de São Paulo. Desta vez, ela revelou como é o seu quarto. A estrela registrou quando a filha estava assistindo a um filme em seu quarto e surpreendeu com o tamanho do espaço.

O quarto de Maíra é enorme, com direito a cama grande de casal e também uma projeção na parede ao invés de ter uma televisão. Além disso, ela também mostrou uma imagem do seu banheiro luxuoso, que tem uma banheira como destaque central, e o closet, que tem tapete em todo o chão e vários armários.

Maíra Cardi surge de lingerie e exibe o corpo sarado

Há poucos dias, Maíra Cardi arrancou suspiros dos fãs ao mostrar o seu corpo musculoso e sequinho ao posar só de lingerie. Na legenda, ela contou sobre a sua busca por saúde.

"Quando eu tinha 25 anos a menos do que hoje eu tinha certeza absoluta que minha genética nunca me ajudaria a não ter celulite, ou que era impossível ter a bunda dura e algumas coisas que quando somos novas desejamos mas não sabemos como, ou às vezes até achamos impossível uma vez que escutamos tanto sobre a tal limitação da genética…. Enfim longo papo, mas tive um câncer e depois disso minha SAÚDE mudou, para bem melhor pois fui me dedicar e estudar sobre a doença, e foi então que descobri e me apaixonei pela alimentação…. Você é o que você come", disse ela.