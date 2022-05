Magérrima, ex-BBB Hariany Almeida surge só de biquíni

Hariany Almeida deixa os fãs babando ao ostentar suas curvas impecáveis em fotos com look mínimo

A ex-BBB e influenciadora digital Hariany Almeida compartilhou novas fotos com seus seguidores e exibiu toda a sua boa forma. Desta vez, a musa apareceu só de biquíni preto fininho ao aproveitar um final de semana de sol durante uma viagem.

Ela abriu um álbum de fotos nas redes sociais com imagens de vários ângulos enquanto renovava o bronzeado e curtia a piscina. “Um final de semana mais do que especial, agora sim estou com as energias renovadas”, disse ela.

Nos comentários, Hariany foi muito elogiada. “Perfeição define”, disse um seguidor. “Muito gata”, escreveu outro. “Deusa maravilhosa”, comentou mais um.

Fotos de Hariany Almeida: