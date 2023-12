Magérrima, Bella Campos renova o bronzeado com look mínimo

A atriz Bella Campos, que brilhou em Pantanal e Vai na Fé, ostenta sua beleza impecável ao renovar o bronzeado na piscina

A atriz Bella Campos, que atuou nas novelas Pantanal e Vai na Fé, da Globo, aproveitou a manhã de sol quente no Rio de Janeiro para renovar o bronzeado. A musa foi para a piscina de um apartamento e colocou um biquíni ousado.

A estrela fez fotos para as redes sociais com seu look mínimo no estilo cortininha e cavadíssimo. O modelito destacou a barriga reta dela e suas curvas impecáveis.

Tanto que os fãs elogiaram a beleza dela nos comentários do post. “Gata demais”, disse um seguidor. “Quando a pessoa nasceu Bela de verdade, até o suvaco é lindo”, brincou outro. “Linda no dicionário significa Bella Campos”, escreveu mais um. “Que mulher, meus amigos. Que mulher”, comentou mais um.

Quando Bella Campos anunciou a separação de MC Cabelinho?

Atualmente, a atriz Bella Campos está solteira. Ela anunciou o fim do namoro com MC Cabelinho no dia 29 de agosto de 2023. Ela terminou o namoro com ele no final de agosto após surgirem rumores de que ele traiu a namorada.

Na época, ela compartilhou um depoimento nas redes sociais sobre os rumores e confirmou o término. "Oi gente, até o momento estava aguardando um posicionamento público do MC Cabelinho sobre os rumores de traição, mas os homens, de uma forma geral, são isentos desse questionamento, e nós mulheres precisamos sempre nos explicar: se vamos casar, se vamos ser filho, se vamos nos separar... Então vamos lá: como não tivemos uma mensagem dele falando sobre o ocorrido, eu me proponho a confirmar aqui que não estamos mais namorando em função dos motivos óbvios. Faço isso em respeito a todos que nos acompanhavam e tinham carinho por nós, faço isso por todas que já passaram por isso e não puderam reagir. Estou em viagem de trabalho, começando um novo projeto e é onde eu quero focar minha energia e atenção", declarou.