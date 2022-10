Magérrima, Adriane Galisteu posa nua em nova selfie no espelho

Adriane Galisteu exibe o seu corpão sarado ao posar do jeitinho que veio ao mundo nas redes sociais

CARAS Digital Publicado em 12/10/2022, às 15h10

A apresentadora Adriane Galisteu (49) elevou a temperatura das redes sociais ao mostrar uma nova foto completamente sem roupas. A estrela surgiu nua em uma selfie no espelho antes de se trocar para sair de casa.

A imagem foi feita quando ela pasou na frente do espelho e destacou o corpo sarado da estrela. Ela compartilhou a imagem nos stories do Instagram ao som da música I Am Woman, de Emmy Meli.

Atualmente, Adriane Galisteu está no comando do reality show A Fazenda 14, da Record TV.

Adriane Galisteu nega convite para documentário sobre a Xuxa

Em participação no PodCARAS, Adriane Galisteu rebateu os rumores de rixa com Xuxa Meneghel. Inclusive, ela desmentiu os boatos de que teria sido convidada para o documentário sobre a vida da rainha dos baixinhos. "Não fui convidada, não tô nem sabendo. É fake news", contou.

"Eu quero deixar uma coisa bem clara aqui, eu não tenho nenhum problema com ninguém, as pessoas vão arrumando treta comigo. O caso da Xuxa é uma questão mais antiga, mas eu nunca estive com ela", revelou Galisteu.

As duas, que compartilham um círculo de amigos em comum, entretanto nunca se encontraram, conforme Adriane Galisteu garantiu: "Temos vários amigos em comum... É muito louco, a gente nunca teve essa experiência [de se encontrar pessoalmente", disse.

