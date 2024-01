Luiza Possi chama atenção ao exibir corpo sarado: "Maravilhosa"

A cantora Luiza Possi recebeu diversos elogios dos seguidores das redes sociais ao surgir de maiô à beira da piscina em seu dia de lazer

Luiza Possi arrancou elogios dos seguidores das redes sociais nesta quarta-feira, 10, ao compartilhar uma sequência de fotos mostrando como está aproveitando seu momento de lazer.

Em seu perfil oficial no Instagram, a cantora publicou uma sequência de fotos fazendo pose e carão, e chamou a atenção exibindo seu corpão sarado ao optar por um maiô estampado. Nos registros, ela aparece à beira da piscina.

Ao postar os cliques, Possi falou sobre o momento de descanso. "Sendo gatinha no Hilton enquanto trabalho, faço obra, deixo filhos com a mãe e cuido do marido! Se eu enlouqueço? Nada! Janeiro piscou e já meteu 10 dias e você aí sem entender que já estamos em 2004! Ops…. Não, mulher! É 2024. Beijo fui, tô atrasada", escreveu ela na legenda.

Os seguidores enchendo a postagem de elogios. "Você está linda", disse uma seguidora. "Maravilhosa", escreveu outra. "Se existe mais linda, eu não conheço", falou uma fã. "Você é muito perfeita", afirmou mais uma admiradora.

Vale lembrar que Luiza é mãe de Lucca, de 4 anos, e de Matteo, de 2 anos, frutos de seu casamento com Cris Gomes.

Luiza Possi mantém intimidade com o marido mesmo com dois filhos

Sucesso como cantora, Luiza Possi tem conciliado a carreira profissional com a maternidade. Mãe de Lucca e Matteo, frutos de seu casamento com o diretor de TV Cris Gomes, ela revelou em entrevista exclusiva para a CARAS Digital como faz para lidar com a profissão, dar atenção aos filhos e ao também casamento.

"É um dia de cada vez, equilibrando pratos. Tem dias que estou trabalhando mais, tem dias que estou sendo mais mãe. Uma semana de férias. Uma semana fazendo shows direto... e por aí vai, um dia de cada vez. Eu acho que equilíbrio não é 50%, equilíbrio é um dia muito e um dia pouco", refletiu. Confira a entrevista completa!