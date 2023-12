Luiza Possi chora a morte de músico: ‘Um dos dias mais tristes da minha vida’

A cantora Luiza Possi fica abalada ao dar a notícia da morte do pianista de sua banda em um trágico acidente na véspera de Natal

A cantora Luiza Possi está de luto na véspera de Natal. Neste domingo, 24, ela contou que o pianista e produtor musical Ivan Teixeira faleceu em um acidente. A estrela deu a notícia em um vídeo gravado para o Instagram e apareceu abalada com a dor de perder um grande amigo, já que os dois trabalhavam juntos há 19 anos.

"Eu queria muito estar aqui para dizer ‘Feliz Natal’, mas eu estou aqui para dizer que hoje é um dos dias mais tristes da minha vida. Hoje é o dia em que venho dar a notícia que faleceu, tristemente, acidentalmente, uma das pessoas mais importantes da minha vida, Ivan Teixeira, meu pianista há 19 anos, meu amigo pessoal. Meu grande parceiro da vida, meu grande companheiro de aventuras e que só dizia: ‘sim, vamos tentar, vamos fazer’. Foi comigo para todos os lugares. Se ele não pudesse fazer o show de piano e voz, eu não substituia ele. Eu simplesmente não fazia, porque ele era o show”, disse ela.

E completou: "Ivan deixa duas filhas, por quem tenho um enorme carinho, Helena e Bia. O Ivan foi um exemplo de um homem que lutou pela sua felicidade, um homem que deixou de ser publicitário para ser pianista, para lutar pelo seu sonho. Um homem que, no final da vida, sem saber que era o final da vida, viveu um grande amor, que ele queria viver, não se privou de nada. O Ivan é um exemplo, ele era a alma da minha banda, a alegria das nossas vidas, dos nossos dias. Eu vou sentir uma falta enorme e eu quero deixar aqui as minhas condolências à família do Ivan, aos amigos, minha banda, minha equipe, que deve estar passando por uma dor muito grande, assim como eu. Em estado de choque. Vá com Deus, Ivan, eu amo você e vou te amar para sempre”.

De acordo com a imprensa local, o acidente de carro aconteceu em Nova Andradina. Ele estava em um carro com uma mulher quando o veículo capotou. Os dois ocupantes faleceram no local.

View this post on Instagram A post shared by Luiza Possi (@luizapossi)

Quem é o marido de Luiza Possi?

A cantora Luiza Possi esbanjou romantismo em uma rara aparição em público com seu marido, o diretor de TV Cris Gomes. Os dois apareceram sorridentes e trocando beijos na festa de aniversário do filho caçula, Matteo, que completou 2 anos de idade. Nas fotos, eles posaram juntinhos e esbanjaram sintonia.

Cris Gomes é natural de Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e é diretor de TV. Ele já trabalhou na RBS TV e ficou mais de 20 anos na Globo, onde trabalhou no programa Domingão do Faustão. Inclusive, ele acompanhou Faustão em sua mudança para a Band, onde dirigiu o programa Faustão na Band até o seu fim em agosto deste ano.

Cris e Luiza se casaram em setembro de 2018 em uma cerimônia luxuosa, que teve a presença de famosos, como Fátima Bernardes e Eliana. Eles estão juntos desde 2017 e são pais de dois meninos, Lucca, de 4 anos, e Matteo, de 2 anos.