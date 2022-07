Luciana Gimenez surge completamente sem roupa e arranca suspiros: ''Maravilhosa''

Apresentadora Luciana Gimenez roubou a cena ao aparecer nua em clique

A apresentadora Luciana Gimenez (52) parou tudo em sua rede social neste domingo, 17, ao compartilhar um clique ousadíssimo.

Completamente sem roupa e cobrindo apenas as partes íntimas com o próprio corpo, a famosa fez a temperatura subir com o registro picante.

"Bom domingo", desejou Luciana Gimenez na legenda da publicação. Nos comentários, ela foi coberta de elogios. "Uau! Maravilhosa", exclamaram. "Deusa linda", disseram outros.

Nos últimos dias, a apresentadora chamou muita atenção ao fazer fotos com uma roupa ousada na varanda de seu apartamento milionário em São Paulo.

Recentemente, logo ao voltar de viagem, Luciana Gimenez impressionou ao mostrar um pouco de seu lar luxuoso.

Luciana Gimenez para tudo ao compartilhar foto completamente nua; veja: