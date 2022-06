Luciana Gimenez dispensa o sutiã em novo ensaio fotográfico

Luciana Gimenez esbanja sensualidade ao fazer ensaio fotográfico no jardim e sem a roupa íntima

CARAS Digital Publicado em 10/06/2022, às 17h55

A apresentadora Luciana Gimenez elevou a temperatura das redes sociais ao compartilhar um novo ensaio fotográfico sensual. A musa apareceu deslumbrante em fotos feitas em um quarto.

Nas imagens, ela posou sem o sutiã ao aparecer com a parte de baixo da lingerie e uma jaqueta jeans. “Toda noite escura se desfaz em toda aurora de um novo dia. Nunca duvide do amanhecer, ele é transformador”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda demais”, disse um seguidor. “Sexy”, afirmou outro. “Perfeita”, declarou mais um.

Luciana Gimenez relembra carta escrita pelo pai

Nos últimos dias, Luciana Gimenez ficou encantada ao relembrar uma carta que recebeu do seu pai há alguns anos. “Pai, sua carta continua muito atual e mais verdadeira do que nunca. Obrigada por ser um pai tão carinhoso e presente. Obrigada por me ensinar a ser a pessoa que sou”, começou na legenda. “Hoje mais do que nunca, antes de falar algo de alguém paro e penso nas consequências que aquelas palavras podem causar no outro”.

“Que eu possa todos os dias botar a cabeça no travesseiro com o coração leve e tranquilo que não magoei ou fiz mal a alguém. Não existe a família perfeita, mas a família é sagrada para quem a respeita”, refletiu a mãe de Lucas Jagger (23) e Lorenzo (11) em seguida.