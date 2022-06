Luciana Gimenez resgata carta deixada por seu pai e presta linda declaração

Após aparecer chorando nas redes, Luciana Gimenez relembra momentos especiais com seu pai

Os últimos dias não parecem estarem sendo muito fáceis para Luciana Gimenez (52), que inclusive, apareceu chorando nas redes sociais na última noite.

A apresentadora, então, decidiu prestar uma homenagem para seu falecido pai, João Alberto Morad (1935-2020).

Em seu Instagram, ela relembrou uma carta que recebeu do progenitor e diversos momentos vividos com ele ao longo dos anos.

“Pai, sua carta continua muito atual e mais verdadeira do que nunca. Obrigada por ser um pai tão carinhoso e presente. Obrigada por me ensinar a ser a pessoa que sou”, começou na legenda. “Hoje mais do que nunca, antes de falar algo de alguém paro e penso nas consequências que aquelas palavras podem causar no outro”.

“Que eu possa todos os dias botar a cabeça no travesseiro com o coração leve e tranquilo que não magoei ou fiz mal a alguém. Não existe a família perfeita, mas a família é sagrada para quem a respeita”, refletiu a mãe de Lucas Jagger (23) e Lorenzo (11) em seguida.

“Que, mesmo de longe, eu possa continuar te dando orgulho. Te amo para sempre, Lú”, se declarou ao final.

Veja a carta e as fotos que Luciana Gimenez publicou ao homenagear seu falecido pai: