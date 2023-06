Luciana Gimenez dá show de sensualidade ao posar para fotos na cama: “Poderosa”

A apresentadora Luciana Gimenez recebeu chuva de elogios ao compartilhar um ensaio fotográfico sensual em sua cama

Neste domingo, 18, Luciana Gimenez deixou seus seguidores babando ao compartilhar em seu Instagram uma série de fotos provocativas. A apresentadora esbanjou sensualidade em fotos na cama.

A comandante do programa “SuperPop” surgiu na cama de sua casa com um vestido ousado preto. A peça de renda possuía recortes estratégicos e mostrada a cintura da famosa. Nos cliques feitos por Whagner Duarte, a musa ainda deixava as pernas à mostra na fenda lateral do vestido.

“Você me liga?”, escreveu a morena que aparecia com um telefone na primeira de três fotos, provocando seus seguidores com as fotos ousadas.

Os seguidores da mãe de Lorenzo e Lucas adoraram as fotos e rasgaram elogios nos comentários! “Uau! Maravilhosa”, comentou um fã. Outro seguidor escreveu: “Eu não recusaria essa ligação”. E outro admirador disse: “Tá maravilhosa”.

“Que maravilhosa”, escreveu outra fã. E um seguidor reagiu às fotos dizendo: “Você arrasou! Perfeita”. E uma admiradora ainda comentou: “Linda de viver”. E outro fã ainda comentou: "Que mulherão".

Porém, algumas seguidoras não gostaram tanto da publicação e causaram polêmica nos comentários do post! “Você é linda e poderosa, mas não precisa se expor assim”, comentou uma seguidora. E outra internauta, apesar dos diversos elogios, opinou: “Bonita, mas sexy não é mais”.

Mãe!

Recentemente, Luciana encantou seus seguidores ao posar com seu filho mais novo, Lorenzo. Além do filho de 13 anos, fruto do seu casamento com o empresário Marcelo de Carvalho, a apresentadora ainda surgiu nas fotos com a cachorrinha da família, Evee.

“Lolozito e sua Evee passando na sua timeline para vocês ficarem com o coração quentinho nesse frio de São Paulo”, escreveu a apresentadora da RedeTV na legenda da publicação que surpreendeu os seguidores pelo tamanho do menino.